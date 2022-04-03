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بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف خندقاً في “بوتشا” الأوكرانية يضم مقبرة جماعية

منذ يوم واحد
جثث المدنيين ملقاة في الشارع وسط الغزو الروسي لأوكرانيا في بوتشا

جثث المدنيين ملقاة في الشارع وسط الغزو الروسي لأوكرانيا في بوتشا (رويترز)

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كشفت شركة ماكسار تكنولوجيز الأحد عن صور الأقمار الصناعية لبلدة بوتشا الأوكرانية تظهر خندقا بطول 45 قدما محفورا في أرض كنيسة حيث تم اكتشاف مقبرة جماعية.

وأوضحت شركة ماكسار تكنولوجيز أن الصور التي تم التقاطها في 31 مارس آذار، تأتي بعد صور سابقة من 10 مارس آذار تظهر علامات الحفر في أراضي كنيسة سانت أندرو .

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد اتهم القوات الروسية بتعمد ارتكاب مذبحة في بوتشا، وفق تعبيره. وقال -في تغريدة- إن ما جرى في بوتشا يهدف إلى القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.

وطالب كوليبا مجموعة دول السبع بحظر المواد البترولية الروسية، وإغلاق جميع الموانئ أمام سفن روسيا وبضائعها، وفصل بنوكها عن نظام سويفت.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية عثرت الأحد على 57 جثة في مقبرة جماعية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني.

كما أظهرت صورٌ حجم الدمار الذي شهده مطار أنتونوف (قرب كييف) والذي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليه أيضا.

ودعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال شركاء بلاده لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، “بعد أن أظهرت جرائمها وجهها الحقيقي”، على حد قوله.

    المصدر :
  • رويترز

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