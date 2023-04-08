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بالصور.. الرئيس الأوكراني ينظم إفطاراً رمضانياً ويكرم جنوداً أوكرانيين "مسلمين"

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً ويكرّم جنوداً مسلمين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً ويكرّم جنوداً مسلمين (رويترز)

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف، أن أوكرانيا بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمي، وذلك خلال إقامته مأدبة إفطار رمضاني، أمس الجمعة، كرم خلالها عدداً من الجنود الأوكرانيين المسلمين.

وأضاف أن “أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر”.

وقال زيلينسكي لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول مسلمة: “محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم”، حسب تعبيره.

وقاطع التتار، الذين يمثلون بين 12 و15% من سكان القرم البالغ عددهم مليوني نسمة، استفتاء 2014 إلى حد كبير.

وسيطرت روسيا على القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 وضمتها إثر استفتاء دانته كييف وحلفاؤها الغربيون.

ثم حظرت موسكو المجلس – التجمع التقليدي لأقلية التتار المسلمة في شبه جزيرة القرم – معلنة أنه منظمة متطرفة وسجنت أشخاصاً من التتار على خلفية مخاوف أمنية.

وقال زيلينسكي قبل تسليم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين: “لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم. سنعود إلى شبه جزيرة القرم”.

 

وفي روسيا أقلية مسلمة كبيرة في مناطقها الجنوبية، خصوصاً الشيشان وداغستان، وكثير منهم يقاتلون في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا.

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