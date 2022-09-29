الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
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بالصور.. انهيار جسر يودي بحياة 3 أشخاص في البرازيل

منذ 6 دقائق
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أفاد رجال إطفاء ووسائل إعلام محلية بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، واعتُبر ما يصل إلى 15 في عداد المفقودين بعد انهيار جسر في ولاية أمازوناس شمال البرازيل يوم الأربعاء.

وقالت إدارة الإطفاء في أمازوناس إنها تبحث عن نحو 15 شخصًا فقدوا بعد انهيار جسر على الطريق السريع بي آر-319 في مدينة كاريرو، على بعد حوالي 100 كيلومتر من ماناوس عاصمة الولاية.

وأضافت أن 14 آخرين أصيبوا في الانهيار الذي حدث أثناء عبور بعض المركبات للجسر.

هذا ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدة شهود قولهم إن تصدعًا بالجسر تسبب في حالة من التكدس عليه قبل انهياره.

ولم يصدر أي رد بعد من حكومة الولاية على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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