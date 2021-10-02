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بالصور: بعد صدور الحكم بسجنه.. ساركوزي في أول ظهور له

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 4:40 مساءً
ساركوزي

ساركوزي

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ظهر الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي صباح اليوم السبت في إحدى مكتبات باريس في أول ظهور له بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن عاما.

وحضر ساركوزي لإمضاء الكتاب الجديد الذي اصدره (promenade) (نزهة)، وفي تصريحه الأول قال” إن الجماهير ليست ساذجة وتفهم جيدا الذي جرى” في اشارة إلى ما وصفه سابقا بأنه ضحية اللاعدالة.

وأصدرت محكمة في باريس، الخميس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012.

من جهته قال ساركوزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب صدور الحكم: “أطلب فقط أن يكون القانون المطبق علي مثل أي مواطن آخر.. أناشد المحكمة تطبيق العدالة. وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته”، واعترض محاموه عالحكم وقدمو استئنافا في المحكمة.

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