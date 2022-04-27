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بالصور.. بلينكن يفاجئ نظيره المصري بهدية “تاريخية”!

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 3:02 صباحًا
أنتوني بلينكن وسامح شكري

أنتوني بلينكن وسامح شكري

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بمناسبة الذكرى الـ100 للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، قدم وزير الخرجية الأمريكي، هدية تاريخية لنظيره المصري سامح شكري، “احتفالا بالذكرى المئوية للشراكة الاستراتيجية”.

وقال بلينكن في تغريده إنه “أهدى شكري برقيات التهنئة التي بعثتها الولايات المتحدة لمصر بمناسبة استقلالها عام 1922”.

وتظهر إحدى الوثائق تهنئة مقدمة إلى الملك أحمد فؤاد بمناسبة “الاعتراف الرسمي باستقلال بلاده”، وتحمل توقيع الرئيس الأميركي آنذاك وارن هاردنغ، الرئيس الـ 29 للولايات المتحدة، وتبدأ بمخاطبة الملك المصري بالقول “صديقي العظيم”.

وعنونت الوثيقة الثانية إلى “عبد الخالق باشا” وهو عبد الخالق باشا ثروت، رئيس الوزارة المصري ووزير الداخلية والخارجية آنذاك، والذي يعتبر مهندس استقلال مصر.

وتهنئ الوثيقة التي أرسلها وزير الخارجية الأميركي آنذاك، تشارلز إيفانز هيوز، مصر، على اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها.

وحصلت مصر على استقلالها بعد إعلان المملكة المتحدة الاستقلال في 28 فبراير 1922 فيما واصل البريطانيون الحفاظ على تواجد عسكري وسياسي في البلاد حتى عام 1952.

    المصدر :
  • الحرة

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