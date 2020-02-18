بالصور.. تدمير مقرات ومستودعات للحرس الثوري في دمشق

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كشف موقع ImageSat International، عن وقوع أضرار جسيمة في مواقع فيلق الحرس الثوري الإيراني بالقرب من مطار دمشق الدولي، بعدما استهدفت خمس غارات إسرائيلية مخازن أسلحة وصواريخ بمحيط مطار دمشق في 13 فبراير الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة “Jerusalem Post” الاثنين.

وبحسب الصحيفة، فإن الغارات الإسرائيلية أصابت مستودعات ومقرات ومخابئ للحرس الثوري، وألحقت الأضرار بالبنى التحتية والمباني المحيطة بمطار دمشق.

ووفقًا لتقييم (ISI)، تظهر سلسلة من صور الأقمار الصناعية الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة بالمطار، حيث شملت الأضرار مقرا ومستودعا تابعا للحرس الثوري بالقرب من مدرج المطار. بالإضافة إلى تدمير مستودع آخر بالكامل، فيما تضرر مخبأ بشكل جزئي.

إلى ذلك أكدت الصحيفة أن الغارات استهدفت ثلاث مناطق مختلفة في محيط المطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد الجمعة الماضية، سقوط 7 قتلى من قوات النظام والحرس الثوري الإيراني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعض المواقع بمحيط مطار دمشق الدولي.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال مع “العربية” و”الحدث”: “قتل في الغارات الإسرائيلية الليلية 7 مقاتلين، 3 من الجيش السوري و4 من الحرس الثوري الإيراني”، مشيراً إلى أن القصف طال “منطقة المطار”.

وحدد عبدالرحمن أن 4 ضباط إيرانيين بين قتلى الغارات الإسرائيلية على دمشق.