بالصور: تسرب 3000 برميل نفط في مياه المحيط

تسبب أحد أكبر تسربات النفط في تاريخ جنوب كاليفورنيا الحديث بإفساد الشواطئ الشعبية وقتل الحياة البرية بينما سارعت أطقم العمل لاحتواء النفط قبل أن ينتشر أكثر في الأراضي الرطبة.

وخلق الزيت لمعانا بعرض أميال في المحيط، وغطت الشاطئ كريات سوداء لزجة جنبا إلى جنب مع الطيور والأسماك النافقة. ونشرت أطقم بقيادة خفر السواحل الأمريكي كاشطات وحواجز عائمة تعرف باسم الطفرات، في محاولة لوقف المزيد من التوغل في الأراضي الرطبة ومحمية بولسا تشيكا البيئية.

وقال خفر السواحل أمس الأحد، إن هناك تحقيقا على مدار الساعة في كيفية حدوث التسرب.

من جهته، صرح كيم كار، عمدة مدينة هنتنغتون بيتش، خلال مؤتمر صحفي، بأن ما يقدر بـ 126 ألف غالون، أو 3000 برميل، انتشر في بقعة نفطية تغطي حوالي 13 ميلا مربعا من المحيط الهادئ، منذ الإبلاغ عنه لأول مرة صباح يوم السبت، واصفا التسرب بأنه “كارثة بيئية”.

وتتحمل المدينة الواقعة على شاطئ البحر، على بعد حوالي 40 ميلا (65 كم) جنوب لوس أنجلوس، العبء الأكبر من التسرب.

وأضاف كار: “أراضينا الرطبة تتدهور وأجزاء من ساحلنا مغطاة الآن بالنفط”، مشيرا إلى أن منصة النفط كانت تديرها “Beta Offshore، وهي شركة فرعية في كاليفورنيا تابعة لشركة “Amplify Energy Corporation” ومقرها هيوستن.

وقال عمدة هنتنغتون بيتش: “في الأيام والأسابيع المقبلة نتحدى الجهات المسؤولة أن تفعل كل ما في وسعها لتصحيح هذه الكارثة البيئية”.

ونتج التسرب عن خرق متصل بمنصة إيلي النفطية، وامتد من رصيف شاطئ هنتنغتون وصولا إلى شاطئ نيوبورت، وهو امتداد من الساحل يشتهر براكبي الأمواج والحمامات الشمسية.

Today the Incident Management Team, led by federal, state and regional agencies, began deploying professional cleanup crews and skimming boats to remove oil from our environment. Local agencies are also organizing volunteer cleanup efforts; more info in our previous post. pic.twitter.com/I8F9n1bcMC

Here's what we know:

– Beta Offshore is responsible for the spill and is working with the Incident Management Team.

– Our ocean and shore are closed FROM SEAPOINT TO THE SANTA ANA RIVER.

– The City has deployed over 2,000 feet of protective booms at 7 wetland locations. pic.twitter.com/F2r5TTYAJ8

— City of Huntington Beach (@CityofHBPIO) October 3, 2021