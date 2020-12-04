بالصور: تطوير أكبر مسيّرة في العالم بتوقيع أميركي

طورت شركة أميركية أكبر مسيرة في العالم وتعتبر أول طائرة مسيرة قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية كل 180 دقيقة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تقول الشركة المصنعة ”أيفوم“ إن الطائرة المسيرة الضخمة والتي يبلغ طولها 24 مترا وتزن 500 كغم، واسمها ”رايفن إكس“ Ravn X، يمكنها الإقلاع والهبوط على مدارج طولها ميل واحد فقط.

وتقول الشركة، من خلال العمل بالشراكة مع قوة الفضاء الأمريكية، إنها ”تعيد تشكيل طرق الوصول إلى الفضاء بالكامل“ من خلال التركيز على التحكم الذاتي وتحسين الخدمات اللوجستية.

ويمكن للطائرة المسيرة أن تقلع من أي مدرج لتصل إلى ارتفاعات عالية.

ومن المتوقع أن يكون أول إطلاق لقمر اصطناعي باستخدام رافن إكس في عام 2021.

وتسمح هذه التكنولوجيا بإرسال الأقمار الصناعية إلى المدار دون طيار أو منصة إطلاق أو صاروخ ضخم، وهو ما تقول الشركة إنه يزيل ”الخطر على حياة الإنسان“.