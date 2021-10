بالصور.. تعرف إلى مقاتلة الشبح الصينية الجديدة

أعلنت الصين عن جيل جديد من الطائرات بحرية التمركز في معرض الطيران الدولي Airshow China 2021 في تشوهاي، ومن المتوقع أن تبدأ طائرة الشبح الجديدة التي صممتها شركة AVIC الصينية المملوكة للدولة، عملها قبل نهاية هذا العام.

وتم تطوير الطائرة الشبح على أساس FC-31 الشهيرة. تم تصميم هذه الطائرة لأكثر من عشر سنوات – قامت بأول رحلة لها في تشرين الأول 2012.

يعتقد الخبراء الأجانب أن تصميمها استعار الحلول التقنية المستخدمة سابقًا على مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية F-22 وF-35. في الوقت نفسه، أقلعت الطائرة FC-31 على محركين روسيين من طراز RD-93 بقوة دفع تبلغ 8618 كغ، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

يمكن أن تصل كتلته إلى 28000 كغ، الحمولة القتالية 5900 كغ، السرعة القصوى 2150 كم/ ساعة. الطاقم: طيار واحد. نصف قطر القتال 1250 كم.

بالإضافة إلى المقصورات الداخلية المصممة لصواريخ جو – جو، يمكن تعليق الأسلحة، بما في ذلك تلك المخصصة للضربات ضد الأهداف الأرضية والسطحية، على العقد الخارجية.

تم الإبلاغ عن تثبيت محركات WS 13A الصينية التصميم حاليًا.

A model of a stealth fighter jet is seen in the official media of China Shenyang Aircraft Corporation (SAC). The Aviation Industry Corporation of China's (AVIC) just announced that China's new carrier-borne stealth fighter will be unveiled this year. #Zhuhai2021 pic.twitter.com/JoywnFfqZd

— 彩云香江 (@louischeung_hk) September 30, 2021