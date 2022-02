بالصور.. توثيق “جريمة حرب” بحق روضة أطفال ودار أيتام في أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن ما قامت به القوات الروسية من خلال استهدافها، الجمعة، روضة أطفال ودارا للأيتام، هو جريمة حرب.

وقال كوليبا إن الهجمات الروسية اليوم على روضة أطفال ودار للأيتام هي جرائم حرب وانتهاكات لنظام روما الأساسي، الذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف في تغريدة له “بالتعاون مع مكتب المدعي العام، نحن بصدد جمع هذه الحقائق وغيرها، وسنرسلها على الفور إلى مكمة لاهاي” ثم تابع “المسؤولية أمر لا مفر منه”.

والجمعة، أفادت وكالات الأنباء العالمية، أن أطفالاً أوكرانيين أصيبوا بعد أن استهدفت القوات الروسية روضة أطفال في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، ودار أيتام في أوختيركا.

في السياق، أورد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي، علما أنه أحصى الخميس مئة ألف نازح داخل أوكرانيا.

ومع بدء الغزو الروسي فجر الخميس، ضاقت الطرق بعشرات آلاف الأوكرانيين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي في مولدافيا وبولندا، وكذلك في المجر ورومانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر “فر أكثر من خمسين الف لاجىء أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه كثر آخرون الى الحدود”، موجها “الشكر الكبير إلى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين”.

وتقاتل القوات الأوكرانية، الجمعة، عناصر من الجيش الروسي في العاصمة كييف، في اليوم الثاني لاجتياح أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين غير المكترث بالعقوبات الغربية والذي دعا الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022