بالصور ـ جرحى جراء انهيار مبنى في مدينة مرسيليا الفرنسية

انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا الساحليّة بجنوب فرنسا

أدّى انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا الساحليّة بجنوب فرنسا إلى جرح خمسة أشخاص على الأقلّ لكن حريقاً يُعرقل جهود عمّال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال رئيس بلدية المدينة بينوا بايان للصحافيّين إنّ انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا حدث نحو الساعة 00,40 (22,40 ت غ) ممّا ألحق أضراراً بأجزاء من المبنيين المحيطين.

وأضاف: “اندلع حريق في أنقاض (المبنى) منعنا من إرسال كلاب وفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض”.

وتحدث بايان عن خمسة جرحى تمّ إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضرّرا من الانهيار.

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى التي يغطّيها الغبار ويتمركز فيها عدد من فرق الإغاثة.