الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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بالصور.. كيم وابنته وزوجته في زيارة لثكنات الجيش الكوري

منذ 7 دقائق
زعيم كوريا الشمالية مع ابنته الثانية كيم جو-أيه

زعيم كوريا الشمالية مع ابنته الثانية كيم جو-أيه

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احتفالا بالذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة الكورية الشمالية، زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، برفقة ابنته وزوجته، أمس الثلاثاء، مقر إقامة قادة الجيش الشعبي الكوري، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأربعاء، عدة صور من الحدث للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ابنته وزوجته ري سول جو.

وفي كلمة ألقاها في مأدبة يوم الثلاثاء عقب زيارته، أشاد “كيم” بالجيش الشعبي الكوري باعتباره “أقوى القوات في العالم”، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ولم يسلم أي رسالة تستهدف كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة وسط احتمال أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا ليليا الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية.

الجدير بالذكر أن ابنة الزعيم الكوري الشمالي كشف عن ابنته الثانية، “جو-إيه”، للعالم الخارجي في نوفمبر 2022، حيث نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صورا تظهرهما وهما يحضران تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “هواسونغ -17”.

    المصدر :
  • وكالات

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