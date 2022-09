بالصور.. لن تصدق ماذا ضبطت الشرطة الأوروبية لدى عصابة تهريب بشر!

أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول” (الجمعة 16-9-2022) عن توقيف خمسة أفراد في عصابة لتهريب البشر عبر طائرات خاصة.

وأشارت الشرطة الأوروبية إلى أنه كان يتم تهريب المهاجرين، وغالبيتهم من أكراد إيران والعراق، عبر رحلات من تركيا إلى أوروبا.

وبالإضافة للطائرات الخاصة، قامت العصابة باستخدام جوازات سفر دبلوماسية مزورة.

وأوضحت يوروبول أن المهربين استخدموا طائرات خاصة هبطت في بلجيكا وإيطاليا، وتم ضبط طائرتين.

وأضافت أن عملية الضبط تمت بمشاركة فرق من النمسا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وقالت إن المهربين كانوا يطلبون من المهاجرين نحو 20 ألف دولار مقابل تهريبهم عبر طائرة خاصة.

واستقل المهاجرون، ومعظمهم عراقيون وإيرانيون من أصل كردي، طائرات خاصة في تركيا حاملين جوازات سفر دبلوماسية مزورة.

وأثناء التوقف في مطارات أوروبية، ومنها النمسا وفرنسا وألمانيا، يغادر المهاجرون الطائرة ويتخلصوا من جوازات سفرهم المزورة ويتقدموا بطلبات لجوء بشكل شرعي.

ويعتقد أنه بين أكتوبر وديسمبر 2020، حدثت خمس عمليات تهريب على الأقل في خمس دول أوروبية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع عدة خطط للقيام بعمليات تهريب أخرى.

وبالإضافة إلى تهريب المهاجرين وتزوير الوثائق، يشتبه أيضا في قيام العصابة بإصدار شيكات مزيفة وخداع شركات الطيران في محاولة لبناء أسطولها الخاص، كما يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بالاحتيال على الفنادق عبر عدم دفع الفواتير.

وتمت مصادرة طائرتين ومبلغ 80 ألف دولار وسيارة فاخرة واحدة من نوع مرسيدس، ومعدات إلكترونية وأختام لتزوير الوثائق، وفقا ليوروبول.

ونشرت الوكالة صور الطائرتين والسيارة والمعدات المستخدمة في عمليات التهريب والتزوير.

