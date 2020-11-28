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بالصور..ما تبقى من سيارة العالم الإيراني فخري زاده

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 10:19 صباحًا

آثار الهجوم على سيارة العالم الإيراني فخري زادة

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نشرت وسائل إعلام إيرانية مساء الجمعة، صورا لما تبقى من السيارة التي كان يستقلها العالم الإيراني فخري زادة ، الذي اغتيل في طهران.

وذكرت وسائل الإعلام أن السيارة من نوع “نيسان” وكانت محملة بالمتفجرات.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ”الإرهابية”.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”.

وأشارت إلى أنه “أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه”.

وزعمت إيران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إنها ترى “مؤشرات خطيرة عن ضلوع إسرائيل” في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

وسارع حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى تحميل إسرائيل مسؤولية اغتيال زاده، من دون تقديم دليل، وتعهد بالانتقام لمقتله.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن فخري زاده توفي متأثرا بجراحه في المستشفى، بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارته.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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