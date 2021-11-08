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بالصور.. مناورات "رماية الخليج 2021" بمشاركة سعودية وكويتية وأميركية

8 - نوفمبر - 2021
مناورات "رماية الخليج 2021"

مناورات "رماية الخليج 2021"

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انطلقت أمس، مناورات تمرين “رماية الخليج 2021″التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية، بمجمع ميادين الأديرع، بمشاركة قوة “سبارتن” الأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأن هذه المناورات ستستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

من جانبه، أشار قائد التمرين، العقيد الركن نايف بن الحميدي، إلى أن “هذا التمرين يأتي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، وذلك لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها”.

وأوضح لعقيد نايف بن الحميدي أنه “سيتم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات قيادة القوات، وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات الإسناد الإداري”.

 

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