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بالصور - وصول طائرات القوات الجوية اليونانية إلى قاعدة "الملك فيصل" الجوية

25 - مايو - 2021
طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز "F16"

طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز "F16"

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في إطار التعاون العسكري بين اليونان والمملكة العربية السعودية، وصلت طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز “F16” إلى قاعدة “الملك فيصل” الجوية بالقطاع الشمالي في السعودية، للمشاركة في تمرين “عين الصقر 2”.

واستقبلها في هذه القاعدة قائد التمرين السعودي، ناصر بن سعيد القحطاني، حيث أن تمرين “عين الصقر 2” سينفذ خلال الشهر الحالي.

وشدد اللواء الطيار، ناصر بن سعيد القحطاني على أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية، وفق أعلى المعايير التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويهدف “التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية”.

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