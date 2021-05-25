بالصور - وصول طائرات القوات الجوية اليونانية إلى قاعدة "الملك فيصل" الجوية

في إطار التعاون العسكري بين اليونان والمملكة العربية السعودية، وصلت طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز “F16” إلى قاعدة “الملك فيصل” الجوية بالقطاع الشمالي في السعودية، للمشاركة في تمرين “عين الصقر 2”.

واستقبلها في هذه القاعدة قائد التمرين السعودي، ناصر بن سعيد القحطاني، حيث أن تمرين “عين الصقر 2” سينفذ خلال الشهر الحالي.

وشدد اللواء الطيار، ناصر بن سعيد القحطاني على أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية، وفق أعلى المعايير التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويهدف “التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية”.

وصول مجموعة القوات الجوية اليونانية المشاركة في #تمرين_عين_الصقر_2 إلى قاعدة الملك فيصل الجوية، حيث يهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية.https://t.co/xLHJ4nYmRR#واس_عام pic.twitter.com/134sqYJfsD — واس العام (@SPAregions) May 24, 2021