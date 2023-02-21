بالصوَر.. الزلزال يقسم بلدة تركيّة إلى قسمين ويُغرق منازلها 4 أمتار!

قسم الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، فجر السادس من شباط/ فبراير، قبل أن يعقبه زلزال آخر أمس الإثنين، بلدة دميركوبرو التركية الصغيرة إلى قسمين.

فقد لخّص المزارع التركي ماهر كاراتاش، البالغ من العمر 42 عامًا وصاحب أحد المنازل التي غرقت، الوضع في بلدة دميركوبرو التركية، بالقول: “غرقت المنازل 4 أمتار”، وأضاف “كانت الأرض ترتفع وتنخفض”.

لم يقتل أحد

فعلى الرغم من أن أحدًا لم يقتل في هذه القرية الصغيرة التي يقطنها نحو ألف شخص، إلا أنها تعرضت لأضرار جسيمة.

فقد قسمها الزلزال حرفيًا إلى قسمين، وغمرت المياه العكرة شوارعها وأرصفتها التي تحولت ركامًا وحطامًا، بحسب ما أفادت فرانس برس. فيما بدت المنازل الباقية وكأنها تترنح بشكل غير متوازن.

يذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فضلا عن الشمال السوري فجر السادس من شباط/ فبراير خلف أكثر من 46 ألف قتيل في البلدين، ودمر آلاف المباني والشقق، كما شرد مليون إنسان في المناطق التركية، وأكثر من 5 ملايين في سوريا وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وقد لحق هذا الزلزال آلاف الهزات الارتدادية، فضلًا عن زلزال قوي آخر مساء أمس، حصد 3 قتلى في تركيا و4 في سوريا، فضلًا عن مئات الجرحى.