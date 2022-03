بالفيديو.. “أسر طيار روسي” بعد إسقاط طائرته في أوكرانيا

تداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، لقطات فيديو تظهر ما قالت إنه “أسر طيار روسي” بعد إسقاط طائرته.

ونشر حساب موقع “نيكستا تي في”، الذي يبث من بولندا ويتابعه أكثر من 800 ألف شخص، فيديو للتحقيق مع “الطيار الأسير”.

Video of the interrogation of the pilot, who shelled the residential areas of #Chernihiv pic.twitter.com/6rFloAm673

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022