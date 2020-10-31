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بالفيديو: جرحى في الحشد الشعبي جراء انفجار هائل في أنبوب غاز في “المثنى”

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 10:35 صباحًا
انفجار هائل في أنبوب غاز في المثنى

انفجار هائل في أنبوب غاز في المثنى

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أسفر انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى بجنوب العراق، السبت، عن إصابة عناصر بميليشيات الحشد الشعبي بينما لا تزال فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق.

 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الانفجار تسبب في إصابة أكثر من 20 شخصا، وأن من بين “ضحايا الانفجار عناصر من الحشد الشعبي، أصيبوا بسبب قرب مقرهم من الأنبوب”.

وبحسب الوكالة، فإن فرق الدفاع المدني مازالت تواصل إخماد الحريق، مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى.

وشكل محافظ المثنى لجنة تحقيق في ملابسات انفجار أنبوب الغاز.

 

 

    المصدر :
  • الحرة

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