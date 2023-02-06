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بالفيديو.. أولى مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2023 4:14 صباحًا
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

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ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر،  منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، شعر به سكان الدول المجاورة ومن بينها لبنان وسوريا، مما تتسبب بدمار هائل في تركيا وشمال سوريا بفعل انهيار مبان بأكملها.

وأفاد مركز للمركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، انه عند الساعة 3:17 فجرا بتوقيت بيروت، حصلت هزة ارضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 4,8 درجات على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني حوالى 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية.

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