بالفيديو.. إستهداف سفينة شحن إيرانية بصاروخ شرق البحر المتوسط

تداولت وسائل إعلام إيرانية، مقاطع فيديو وصور، لسفينة الشحن التي تعرضت للاستهداف بصاروخ في شرقي المتوسط.

وكالة “فارس” الإيرانية، قالت: إن “هذه الصور هي الأولى للأضرار التي لحقت بسفينة الحاويات الإيرانية، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل عن استهداف السفينة في شرقي المتوسط”.

وأكد المتحدث باسم شركة شحن إيرانية، “علي غياسيان”، أمس الجمعة، أن “حريقا اندلع على متن سفينة تابعة للشركة، كانت متوجهة إلى أوروبا، وتضرر جزء منها في الانفجار”. موضحا أنه “بعد انفجار عبوة ناسفة على السفينة، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي، في مياه البحر الأبيض المتوسط، تسبب بتضرر جزء من السفينة”.

بدورها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، معظمها ينقل نفطا إيرانيا تم استهدافها من قبل إسرائيل” لافتة إلى أن “هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية هي بمثابة جبهة جديدة للصراع بين إسرائيل وإيران”.

وأوضحت الصحيفة إلى أنه “منذ أواخر عام 2019، شنت إسرائيل عمليات باستخدام أسلحة، كألغام المياه، لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى من المنطقة، فيما استهدفت بعض الهجمات البحرية أيضا منع إيران من نقل شحنات أخرى غير نفطية بما في ذلك الأسلحة عبر المنطقة”.

يذكر أنه منذ بداية العام 2018، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية، معظمها في سوريا، ضد الميليشيات المدعومة من إيران ولمنع تدفق الأسلحة.

اولین تصاویر منتشر شده از آسیبِ وارده به کشتی کانتینربر ایرانی https://t.co/2UZ5kaG6Fn pic.twitter.com/qS0TXecRII — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 12, 2021