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بالفيديو ..إسقاط مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب

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حصلت “سكاي نيوز عربية” على الصور الأولى لإسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف إدلب شمال غربي البلاد، الثلاثاء، فيما أكدت مصادر ميدانية أن قائدها ومساعده قتلا في الحادث.

وتظهر الصور الطائرة وهي تشتعل في الجو لما يقترب من الدقيقة، قبل أن تبدأ في الترنح وتنفصل عنها أجزاء محترقة ثم تكمل التهاوي.

وكشفت مصادر “سكاي نيوز عربية”، أن الطائرة المروحية أسقطت على محور النيرب في ريف إدلب شمال غربي البلاد.

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وأعلنت فصائل معارضة موالية لتركيا، أنها أسقطت الطائرة وذلك مع تواصل الاشتباكات في المنطقة.

ويأتي الحادث بعد يوم من مقتل 5 جنود أتراك في هجوم لقوات الحكومة السورية في شمال غرب البلاد، مما دفع القوات التركية في المنطقة إلى الرد.

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