بالفيديو: إعصار إيدا المدمر.. لويزيانا تغرق بالظلام والمياه

فيما اجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا الأميركية خلال الساعات الماضية، ماراً بخليج المكسيك، ومصحوباً برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة، صادق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين على قرار إعلان الولاية منطقة كوارث.

وانتشرت لقطات مرعبة من مختلف المناطق في الولاية للحظات “غضب وتفلت” هذا الإعصار الرهيب.

في حين، غرقت جميع أنحاء نيو أورليانز، بالعتمة، بعد أن انقطعت الكهرباء في أكثر مدنها سكانا، بحسب ما أكدت شركة المرافق المحلية، وذلك بعد ساعات من نشر تحذيرات من احتمال حدوث سيول.

The damage from Hurricane Ida was widespread and extensive in Louisiana. Houma, Louisiana was hit very hard. #LAwx pic.twitter.com/GAsOKYgoay

بعد 16 سنة على كاترينا

فبعد مرور 16 عاما من الإعصار كاترينا، ضرب إيدا الساحل خلال الظهيرة بالقرب من بورت فورشون في لويزيانا التي تعد مركز صناعة الطاقة قبالة ساحل الخليج، بحسب ما أفادت وكالة رويترز اليوم الاثنين.

وصدرت تحذيرات من حدوث سيول في وسط نيو أورليانز على بعد أقل من 160 كيلومترا إلى الداخل من الشمال، حيث تم تعليق خدمات الطوارئ الطبية في المدينة.

مدمر للأعصاب

في حين وصف فارين كلارك، الأستاذ المساعد بجامعة ولاية نيكولز والذي درس تأثير كاترينا وصول إيدا بأنه “محطم للأعصاب”. وقال لرويترز عبر الهاتف “أستطيع سماع صوت العاصفة وهي تشتد .. وبما أنني أجريت بحثا على كاترينا، فإنه مثير بعض الشيء”.

من جهتهم، أكد مسؤولون في سلاح المهندسين بالجيش الأميركي أنهم يتوقعون أن تصمد سدود الولاية التي تم تعزيزها حديثا، إلا أنهم قالوا إن مياه الفيضانات قد تتجاوز الحواجز في بعض الأماكن.

فيما شدد حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز في إفادة صحفية “على أن هذه واحدة من أقوى العواصف التي تصل إلى هنا في العصور الحديثة”.

Security footage from a house in Grand Isle, LA, where Hurricane #Ida made landfall a little over an hour ago. Remember this is just the front side of the storm. The back side is almost always worse. Praying for everyone in the path of this beast. pic.twitter.com/8Qy6aV01zS

— Greg (@gregman1982) August 29, 2021