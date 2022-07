بالفيديو: إغلاق تاج محل وإخلائه من السياح إثر تهديد بتفجيره

أغلقت الشرطة الهندية المعلم السياحي الشهير تاج محل مؤقتا، وأخلته من السياح صباح اليوم الخميس بعد ورود مكالمة هاتفية إلى السلطات الأمنية تهدد بتفجيره بواسطة قنبلة، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال راجيف كومار سينغ ، قائد شرطة المنطقة إن الشرطة أوقفت دخول المعلم، وتقوم فرق الكشف عن القنابل بتفتيش المبنى بعد تلقي المكالمة في الصباح، التي هدد مجهول خلالها إنه سيفجر تاج محل.

وأوضح قائد الشرطة قائلا: ”لم نعثر على أي شيء حتى الآن، لكننا نأخذ جميع المكالمات على محمل الجد“ ، مضيفا أن اليوم لم يكن أحد أيام الإقبال الكبير من الزوار.

ويعتبر تاج محل المصنوع من الرخام الأبيض، والواقع في مدينة أغرا الشمالية بولاية أوتار براديش، أكبر منطقة جذب سياحي في الهند ويستقطب ما يقدر بنحو 7 إلى 8 ملايين زائر سنويًا.

وتأثر تاج محل بجائحة كورونا لكن السلطات الهندية أعادت افتتاحة نهاية العام الماضي، مع تقليص عدد الزوار، ليصل إلى متوسط 5000 زائر يوميا.

The #TajMahal in Agra was briefly shut on Thursday morning after #UttarPradesh Police received a call about a bomb at the iconic monument. pic.twitter.com/tjAgI34VA7

— editorji (@editorji) March 4, 2021