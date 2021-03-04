السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: إغلاق تاج محل وإخلائه من السياح إثر تهديد بتفجيره

4 - مارس - 2021
آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 11:44 مساءً
تاج محل

تاج محل

A A A
طباعة المقال

أغلقت الشرطة الهندية المعلم السياحي الشهير تاج محل مؤقتا، وأخلته من السياح صباح اليوم الخميس بعد ورود مكالمة هاتفية إلى السلطات الأمنية تهدد بتفجيره بواسطة قنبلة، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال راجيف كومار سينغ ، قائد شرطة المنطقة إن الشرطة أوقفت دخول المعلم، وتقوم فرق الكشف عن القنابل بتفتيش المبنى بعد تلقي المكالمة في الصباح، التي هدد مجهول خلالها إنه سيفجر تاج محل.

وأوضح قائد الشرطة قائلا: ”لم نعثر على أي شيء حتى الآن، لكننا نأخذ جميع المكالمات على محمل الجد“ ، مضيفا أن اليوم لم يكن أحد أيام الإقبال الكبير من الزوار.

ويعتبر تاج محل المصنوع من الرخام الأبيض، والواقع في مدينة أغرا الشمالية بولاية أوتار براديش، أكبر منطقة جذب سياحي في الهند ويستقطب ما يقدر بنحو 7 إلى 8 ملايين زائر سنويًا.

وتأثر تاج محل بجائحة كورونا لكن السلطات الهندية أعادت افتتاحة نهاية العام الماضي، مع تقليص عدد الزوار، ليصل إلى متوسط 5000 زائر يوميا.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

كورونا في فرنسا
كورونا يقلق الفرنسيين من جديد.. والسلطات تلجأ للكمامات
غرق سفينة قبالة هونغ كونغ
التهمها البحر.. فيديو مروع لغرق سفينة بعد انشطارها قبالة هونغ كونغ
علم جمهورية كاراكالباكستان
في كاراكالباكستان.. اندلاع احتجاجات جماهيرية بعد تعديلات دستورية مقترحة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بعلبك - الهرمل
في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة