الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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بالفيديو.. إنقاذ ابن الـ 3 أعوام بعد 158 ساعة تحت الأنقاض

منذ 5 دقائق
من عمليات الإنقاذ في تركيا

من عمليات الإنقاذ في تركيا

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انتشل رجال إنقاذ من لجنة طوارئ طاجيكستان طفلًا يبلغ من العمر 3 أعوام من تحت الأنقاض في مدينة قهرمان مرعش التركية، وذلك بعد 158 ساعة على وقوع الزلزال.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للجنة: “بعد أعمال البحث والإنقاذ التي استمرت ساعات طويلة في حي أونيكيسوبات في مدينة قهرمان مرعش باستخدام المعدات الخاصة للبحث عن الناس تحت الأنقاض، تمكن رجال الإنقاذ من طاجيكستان من العثور على طفل يبلغ من العمر 3 أعوام اسمه يافوز وانتشاله. وقضى الطفل 158 ساعة تحت الأنقاض”.

وأوضح البيان أن “رجال الإنقاذ أوقفوا تشغيل المعدات حتى لا تخيف الطفل وزحفوا إليه”.

كما ذكر المكتب أن رجال الإنقاذ من طاجيكستان قاموا في 11 شباط/ فبراير الجاري بانتشال رجل ورضيع بالغ من العمر 6 أشهر، من تحت الأنقاض، وذلك بعد أن أمضيا هناك 6 أيام في انتظار المساعدة. وتابع أن عمال لجنة الطوارئ الطاجيكستانية قاموا أثناء عملهم في تركيا بانتشال 78 جثة من تحت الأنقاض.

 

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