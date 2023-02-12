الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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بالفيديو.. إنقاذ رضيع بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض

منذ 18 دقيقة
عمال الإنقاذ في هاتاي التركية

عمال الإنقاذ في هاتاي التركية (رويترز)

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تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال رضيع حي من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي، بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إنّ فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة، من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، وفق ما نقلت وكالة أنباء “أناضول” التركية.

وأشار البيان إلى أنّ الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

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