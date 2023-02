بالفيديو.. إنقاذ رضيع بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال رضيع حي من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي، بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إنّ فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة، من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، وفق ما نقلت وكالة أنباء “أناضول” التركية.

وأشار البيان إلى أنّ الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

