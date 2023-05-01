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بالفيديو.. اجتماع عسكريّ برئاسة البرهان في أحد مراكز القيادة

منذ 35 دقيقة
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

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نشرت القوات المسلحة السودانية لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة عبد الفتاح البرهان في أحد مراكز القيادة.

وقالت القوات المسلحة السودانية، فجر اليوم الإثنين، في منشور على صفحتها في “فيسبوك”، إنّ “القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قام بالإشراف على سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع في السودان”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني، الأحد، أنّ هناك تحركات لقوات الدعم السريع باتجاه الخرطوم رغم الهدنة.

وفي موجز لها حول الموقف العملياتي اليوم، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: “رصدنا مستمر لتحركات العدو، واستدعاؤه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدًا”.

 

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