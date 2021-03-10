بالفيديو: احتجاجات واسعة في محافظة النجف في العراق للمطالبة بإقالة المحافظ

تظاهر مئات المحتجين العراقيين بساحة ثورة العشرين في محافظة النجف، الأربعاء، للمطالبة بإقالة محافظ المدينة لؤي الياسري، ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة المحلية التي يترأسها الياسري.

والياسري، ينتمي إلى حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، إذ تسلم المنصب في 2015.

يأتي ذلك ضمن موجة احتجاجات جديدة، انطلقت أخيرا في بضع محافظات، تستهدف إقالة المحافظين، بسبب ما يقول المحتجون إنه تقصير في أداء المهام، وتفشي الفساد المالي والإداري، إذ طالب المتظاهرون بفتح ملفات الفساد السابقة، التي تورط فيها المحافظون السابقون.

كما طالب المتظاهرون، بتفعيل قانون الأحزاب، وإبعاد التدخل الخارجي عن القرار العراقي، فضلا عن تطبيق قوانين مكافحة الفساد.

ومنذ عدة أيام تشهد محافظات واسط وبابل والديوانية، احتجاجات واسعة للمطالبة بإقالة المحافظين، وتعيين آخرين مستقلين، وبعيدا عن تأثير الأحزاب، إذ نجح المحتجون في إجبار محافظ ذي قار، ناظم الوائلي على تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، نهاية الشهر الماضي، وتم تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي بديلا عنه.

النجف – أستمرار توافد ثوار النجف الأشرف الأحرار إلى مجسرات ثورة العشرين للمطالبة بإقالة محافظ النجف الفاسد. pic.twitter.com/xYzGkWI7wV — حيدر || سجاد وعلي وين؟ (@hedair4) March 10, 2021

جانب من تظاهرات ثوار النجف الاشرف للمطالبة بإقالة المحافظ. pic.twitter.com/PSWSJQhzlJ — حيدر || سجاد وعلي وين؟ (@hedair4) March 10, 2021