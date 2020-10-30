استمع لاذاعتنا

بالفيديو: اعترافات سوري نقلته تركيا للقتال في قره باغ

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 3:55 مساءً
اعترافات سوري نقلته تركيا للقتال في قره باغ

اعترافات سوري نقلته تركيا للقتال في قره باغ

A A A
طباعة المقال

 

نشرت أرمينيا اليوم السبت، فيديو لاعترافات مقاتل سوري يدعى مهرد محمد الشخير، بعد ان ألقى الجيش الأرميني القبض عليه وهو يقاتل في صفوف القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ.

وقال الشخير إنه من مدينة حماة ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء، وإنه وصل إلى أذربيجان مع 250 مقاتلا آخر عبر تركيا في 19 الشهر الجاري.

وصرح إنهم وعدوا براتب 2000 دولار، من دون ان يقبضوا أي شيء. كما اعترف أنه التحق في معسكر للقتال تحت إشراف مدربون أتراك قبل إرساله إلى جبهة قره باغ.

وقال إن القوات الأذربيجانية ترسلهم إلى الأمام، بينما هم أنفسهم في الخط الثاني أو الثالث للجبهة.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    “سي ان ان”: زيادة كبيرة في إصابات كورونا في المقاطعات التي استضافت تجمعات ترامب
    بالفيديو: اللحظات الأولى لزلزال إزمير يوثقها شاب خلال بثه المباشر
    كورونا إيطاليا
    وزير الاقتصاد الإيطالي: تجنب الإغلاق العام أولوية مطلقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا
    نتائج مخيفة … هذا ما ظهر في أجسام المتعافين من كورونا!
    معركة شرسة يخوضها العالم ضد كورونا
    كورونا
    الكشف عن عارض مشترك لـ80% من مصابي كورونا
    عناصر ينتمون لحزب الله
    بالأسماء: شركات وأشخاصٌ جُدد يتبعون لحزب الله !!!