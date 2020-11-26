بالفيديو: الأمطار تهطل على الكعبة المشرفة

نشرت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على “تويتر” فيديو لهطول الأمطار على الكعبة، مؤكدة أن الطائفين ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقوم بتسهيل أداء الطائفين والمعتمرين لمناسكهم بكل يسر وسهولة، تزامنا مع هطول الأمطار، مشيرة إلى أنها كثفت جهودها في المسجد الحرام استعدادا لاستقبال هطول الأمطار.

مع هطول أمطار الخير، #رئاسة_شؤون_الحرمين، تسهل على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/dzngG48fwP — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 26, 2020

ومن جانبها حذرت أمانة العاصمة المقدسة عبر “تويتر” من خطورة استخدام الهواتف المحمولة أثناء حدوث الرعد والبرق.