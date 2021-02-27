بالفيديو: الأمير محمد بن سلمان يرد التحية على مواطنين احتفوا بوصوله إلى مقر حلبة الدرعية‎

ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت في مقطع فيديو؛ وهو يحيي مواطنين سعوديين احتفوا بلحظة وصوله إلى مقر حلبة الدرعية‎، وذلك بعد أيام من إجرائه عملية جراحية ناجحة.

وقد تفاعل عدد من المشاهير ونشطاء التواصل‎ الاجتماعي في السعودية، مع الظهور الأول للأمير محمد بن سلمان بعد إجرائه العملية، حيث غرد تركي آل الشيخ يقول: ”سيدي ولي العهد حفظه الله في الفورميلا الآن“.

ومساء الأربعاء؛ أعلن الديوان الملكي السعودي، أن وليَّ العهد السعودي أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية، وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرًا يذكر على الحياة.

وقال الديوان الملكي حينها؛ إن الأمير محمد بن سلمان أجرى ”عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض“.

وأضاف الديوان: “هذه العملية -ولله الحمد- تكللت بالنجاح، وقد غادر المستشفى“.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، حيث بدا في صحة جيدة وهو يغادر المستشفى بعد إجرائه العملية، بحسب “إرم نيوز”.

سيدي ولي العهد حفظه الله في الفورميلا الان 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/CHNy4y2tfH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2021

#السعودية.. لحظة مغادرة #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مستشفى الملك فيصل بالرياض بعد إجراء عملية جراحية ناجحة pic.twitter.com/5cy29tQkjG — إرم نيوز (@EremNews) February 24, 2021