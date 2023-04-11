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بالفيديو.. الثلوج تغطي عدة مناطق في المملكة العربية السعودية

منذ 47 دقيقة
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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حذر المركز الوطني للأرصاد “NCM” المواطنين من اخذ الاحتياطات اللازمة، بعد ان اصدر تقريره اليومي عن توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية.

هذا وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن تشهد مدن مختلفة في المملكة من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول.

وكانت تلك المناطق قد شهدت تساقط ثلوج كثيفة احتاجت إلى جرافات لإزالتها من الشوارع.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية وإمكانية تكون الضباب في القصيم والرياض وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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