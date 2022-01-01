بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من غزة نحو البحر سقطا قبالة تل أبيب

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه “رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط، سقطا قبالة سواحل ‏منطقة تل أبيب الكبرى”.‏

وفي هذا المجال، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخين من ‏قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو ‏أعمال اعتراض”.‏

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” مقاطع فيديو قيل إنها لسقوط الصاروخين، لافتة إلى أنه يتم التحقق منها‎.‎

בצה"ל בודקים דיווחים על נפילת רקטה בים במרכז הארץ | תיעוד@hadasgrinberg @ItayBlumental pic.twitter.com/5SNJRRDvCs — כאן חדשות (@kann_news) January 1, 2022