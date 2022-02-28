بالفيديو.. الدموع تغلب مترجمة ألمانية أثناء نقل خطاب الرئيس الأوكراني

في مشهد مؤثر، رافق خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، لم تستطع مترجمة فورية ألمانية في قناة «فيلت» الألمانية حبس دموعها، وظهر عليها التأثر الشديد بكلامه خلال ترجمتها له.

وسمع بكاء المرأة على الهواء مباشرة وهي تترجم كلام الرئيس الأوكراني للجمهور الألماني، بحسب “نيويورك بوست”.

وبكت المترجمة أثناء قول زيلينسكي: «اختارت روسيا طريق الشر ويجب أن تفقد صوتها في الأمم المتحدة»، بعد أن فقدت قدرتها على الكلام، قبل أن تصل الى جملة: “نحن في أوكرانيا نعرف بالتأكيد…”

وقد حاولت المترجمة المجهولة الحفاظ على مهنيتها لمتابعة خطاب الرئيس الأوكراني إلا أن دموعها خانتها ولم تستطع حتى إكمال عملها، رغم محاولاتها الدؤوبة لإكمال الخطاب.

وبعد أخذ استراحة لبرهة، حاولت المترجمة تمالك نفسها وإنهاء الجزء الأخير من الجملة، بقول زيلينسكي: “ما ندافع عنه” قبل أن تعتذر لعجزها عن ذلك.

https://twitter.com/lcijni/status/1497853816116551681?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497853816116551681%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Faawsat.com%2Fhome%2Farticle%2F3502431%2FD8AED8A7D986D8AAD987D8A7-D8AFD985D988D8B9D987D8A7-D985D8AAD8B1D8ACD985D8A9-D8A3D984D985D8A7D986D98AD8A9-D8AAD8A8D983D98A-D8A3D8ABD986D8A7D8A1-D986D982D984-D8AED8B7D8A7D8A8-D8A7D984D8B1D8A6D98AD8B3-D8A7D984D8A3D988D983D8B1D8A7D986D98A-D981D98AD8AFD98AD988