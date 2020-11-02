بالفيديو.. الشرطة النمساوية تلقي القبض على مشاركين في هجوم فيينا

بثت قناة “OE24” مقاطع فيديو انتشرت في “تويتر” قالت إنها توثق لحظات إلقاء الشرطة القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا بساحة غرابين، حيث تظهر اللقطات أشخاصا يرتدون ملابس بيضاء ويرفعون أيديهم.
#wien #viyana pic.twitter.com/C1FBrnX7DX
— 10ur (@onuraydin0610g1) November 2, 2020
وأعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.
#BREAKING: Unconfirmed reports now that the terrorists haven been just captured by the Austrian police in #Vienna!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien #synagoge #Hilton #hotel pic.twitter.com/B6M7cw9yZT
— Faruk Firat (@FarukFirat1987) November 2, 2020
ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.