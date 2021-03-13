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بالفيديو: العاهل الأردني يخاطب مدير مشفى السلط: كيف ما فيش أوكسجين؟

13 - مارس - 2021
آخر تحديث: 14 - مارس - 2021 1:05 مساءً
ملك الاردن

ملك الاردن

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انتشر مقطع فيديو للملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم السبت، لدى تفقده مستشفى السلط الحكومي بعد حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

وبدا العاهل الأردني في الفيديو، يوجه أسئلة لمدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان حول الحادثة، وسط أجواء صاخبة في المستشفى.

وكان الملك الأردني طلب قبل مغادرته المستشفى من الخشمان الاستقالة.

وفي حادثة مأساوية، انقطع الأوكسجين عن مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وفق ما أكد وزير الصحة نذير عبيدات الذي تقدم باستقالته من منصبه بناء على إرادة ملكية، وذلك بحسب RT

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