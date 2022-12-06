الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو.. العاهل المغربي يحتفل مع المغاربة بالتأهل

منذ 41 دقيقة
العاهل المغربي الملك محمد السادس

العاهل المغربي الملك محمد السادس

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خرج العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشوارع لمشاركة المواطنين في احتفالاتهم بالتأهل التاريخي لـ”أسود الأطلس” إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على المواقع الاجتماعية، العاهل المغربي في سيارته ومحاطا بعدد كبير من المغاربة يحملون أعلاما ويهتفون بعبارات “أسود الأطلس.. مبروك علينا.. ديما مغرب”.

وكان الملك محمد السادس هنأ لاعبي منتخب بلاده بفوزهم على إسبانيا في دوري الـ16 وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم، في أول إنجاز عربي من نوعه.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب، وليد الركراكي، أعرب فيه عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.

وأشاد ملك المغرب بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم.

ودعا اللاعبين إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.

وفاز المغرب بنتيجة (3-1) على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا بدون أهداف.

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