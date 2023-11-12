الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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بالفيديو.. "القسام" توثّق عمليتين ضدّ جنود الاحتلال في الضفة الغربية

منذ 15 دقيقة
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس (رويترز)

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلًا مصورًا قالت إنه يوثق عمليتين لعناصرها ضدّ جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، إحداهما يُكشف عنها لأول مرة.

وأوضحت “القسام” أنّ التسجيل يظهر عملية مفرق بيت ليد قرب طولكرم في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أنها تأتي ضمن معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة في السابع من الشهر الماضي.

وتوثق المشاهد لحظة إطلاق النار من سيارة مسرعة باتجاه سيارة يقودها جندي إسرائيلي. ويظهر الجندي بعد ذلك مضرجًا بدمائه داخل السيارة بعد انقلابها، وقد اعترف جيش الاحتلال آنذاك بمقتل الجندي.

وفي العملية الأخرى -التي لم يفصح عنها جيش الاحتلال- قالت كتائب القسام إنها تمكنت من استدراج قوة من جيش الاحتلال إلى كمين قرب بلدة بلعا في طولكرم عبر سيارة محترقة.

وأوضحت أنها فجّرت عبوة ناسفة عن بعد، عندما اقتربت القوة الإسرائيلية من السيارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام” الجناح العسكري لـ”حماس”، تدمير مقاتلي الحركة 25 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة: “وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان البري على القطاع (في 27 تشرين الأول المنصرم) منها 25 آلية خلال الـ48 ساعة الماضية”.

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