بالفيديو: اللحظات الأولى لزلزال إزمير يوثقها شاب خلال بثه المباشر

تضج مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو متداول يوثق اللحظات الأولى للزلزال الذي وقع في ولاية إزمير غربي تركيا اليوم الجمعة وأدى إلى انهيار ما لا يقل عن 20 مبنى.

وتسبب الزلزال بأضرار فادحة جداً، حيث أفادت مصادر تركية عن احتجاز العشرات تحت أنقاض الأبنية المنهار جراء زلزال بحر إيجة، فيما قامت فرق المساعدة حتى اللحظة في إنقاذ ما لا يقل عن 70 شخصا.

ووقع الزلزال على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض. وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول.

ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية”.

وأضاف: “نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير”.

ويتم تداول فيديو للحظة حصول الزلزال، حيث أظهر الفيديو لاعب ألعاب الكترونية تركي وهو يلعب عبر تقنية البث المباشر لحظة حدوث الزالزل، موثقا اللحظات الأولى المروعة والمرعبة، حيث فر الشاب من مقعده محاولا حماية نفسه من خطر انهيار المبنى .