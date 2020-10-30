استمع لاذاعتنا

بالفيديو: اللحظات الأولى لزلزال إزمير يوثقها شاب خلال بثه المباشر

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 4:44 مساءً

أضرار زلزال إزمير

A A A
طباعة المقال

تضج مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو متداول يوثق اللحظات الأولى للزلزال الذي وقع في ولاية إزمير غربي تركيا اليوم الجمعة وأدى إلى انهيار ما لا يقل عن 20 مبنى.

وتسبب الزلزال بأضرار فادحة جداً، حيث أفادت مصادر تركية عن احتجاز العشرات تحت أنقاض الأبنية المنهار جراء زلزال بحر إيجة، فيما قامت فرق المساعدة حتى اللحظة في إنقاذ ما لا يقل عن 70 شخصا.

ووقع الزلزال على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض. وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول.

ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية”.

وأضاف: “نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير”.

ويتم تداول فيديو للحظة حصول الزلزال، حيث أظهر الفيديو لاعب ألعاب الكترونية تركي وهو يلعب عبر تقنية البث المباشر لحظة حدوث الزالزل، موثقا اللحظات الأولى المروعة والمرعبة، حيث فر الشاب من مقعده محاولا حماية نفسه من خطر انهيار المبنى .

    المزيد من أخبار العالم

    ياسين عيساوي يحمل صورة شقيقه منفذ هجوم نيس
    مسؤول قضائي تونسي: المشتبه به في هجوم نيس اعتقل سنة 2016
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    “سي ان ان”: زيادة كبيرة في إصابات كورونا في المقاطعات التي استضافت تجمعات ترامب
    كورونا إيطاليا
    وزير الاقتصاد الإيطالي: تجنب الإغلاق العام أولوية مطلقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا
    نتائج مخيفة … هذا ما ظهر في أجسام المتعافين من كورونا!
    معركة شرسة يخوضها العالم ضد كورونا
    كورونا
    الكشف عن عارض مشترك لـ80% من مصابي كورونا
    عناصر ينتمون لحزب الله
    بالأسماء: شركات وأشخاصٌ جُدد يتبعون لحزب الله !!!