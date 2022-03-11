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بالفيديو.. انفجارات تهز وسط أوكرانيا

منذ ساعتين
تكافح فرق الإنقاذ الأوكرانية على الأرض لإنقاذ المصابين

تكافح فرق الإنقاذ الأوكرانية على الأرض لإنقاذ المصابين

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قالت إدارة خدمات الطوارئ الأوكرانية، يوم الجمعة، إن انفجارات هزّت مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا.

وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص واحد على الأقل، عقب 3 غارات ضربت مدينة دنيبرو.

وأشارت الإدارة في بيان صباح الجمعة، إلى أن “ثلاث غارات جوية وقعت في المدينة أصابت روضة أطفال ومبنى سكنيا ومصنع أحذية من طابقين اندلع فيه حريق”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

وقال الجيش الأوكراني في بيان، يوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية على جميع الجبهات في البلاد.

من جانبها قالت شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية، إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية يوم الخميس، أظهرت قافلة عسكرية روسية كبيرة، كانت قد شوهدت آخر مرة شمال غربي كييف قرب مطار أنتونوف، قد تفرقت إلى حد بعيد وأعادت الانتشار.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي
  • وكالات

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