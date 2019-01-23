بالفيديو: انفجاران بصنعاء استهدفا مخزنين للصواريخ والأسلحة

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وقع صباح اليوم الأربعاء انفجاران في صنعاء، أحدهما استهدف مخزن صواريخ وأسلحة بالقرب من شارع تعز جنوب العاصمة، واستهدف مخزن صواريخ وأسلحة وقذائف في منطقة قاع القيضي أمام شركة النفط جنوب العاصمة صنعاء. وتوالت الانفجارات في منطقة بيت بوس وحزيز، وعلى مشارف مديرية سنحان جنوبي العاصمة. وأفاد السكان بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مواقع الانفجارات.

وتداول ناشطون فيديو يظهر لقطات لقطع مضئية تطايرت من أحد مواقع الانفجارات إلى الأماكن المجاورة دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا. ولم يعرف بعد سبب الانفجارات، إلا أن بعض المواقع اليمنية الإخبارية قالت إن “الانفجارات كانت ناجمة عن انفجار أحد المخازن التابعة للحوثيين في قاع القيضي قرب محطة شركة النفط”، من دون التأكد من صحة هذه المعلومات.

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المصدر العربية

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