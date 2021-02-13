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بالفيديو: انفجار شاحنة غاز على الحدود بين إيران وأفغانستان

13 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2021 2:17 مساءً
انفجار شاحنة لنقل الغاز

انفجار شاحنة لنقل الغاز

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق غامض وواسع النطاق في منطقة جمركية على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وبحسب ما ذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني نقلا عن مصادر محلية في منطقة ”إسلام قلعة“ الجمركية، فقد وصف الحريق بـ“الواسع النطاق والشديد“، مضيفة أن ”الحريق ما زال مستمرا ولم تعرف أسبابه بعد“.

من جهته، قال حاكم محافظة هرات الأفغانية ”وحيد قتالي“ لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن الحريق واسع النطاق، ولا يزال مستمراً وإنه طُلب من إيران المساعدة في احتوائه“.

وقالت الوكالة الإيرانية إن ”العشرات من ناقلات الغاز والنفط انفجرت عقب اندلاع حريق في جمارك إسلام قلعة الحدودية بين إيران وأفغانستان“.

وتعد ”إسلام قلعة“ منفذا للمسافرين وكذلك للتجارة بين إيران وأفغانستان، ويشتهر هذا المنفذ بجمرکها العملاق، كما إنه ممر لهروب مئات اللاجئين الأفغان من وإلی إیران.

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