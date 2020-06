بالفيديو: انفجار ضخم قرب مقرّ عسكري يهزّ العاصمة الإيرانية طهران

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع داود عبدي لـ”رويترز” إن الانفجار وقع في “المنطقة العامة” في بارشين، وليس في الموقع العسكري، حيث تعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية منذ أكثر من عقد من الزمان.

من جانبه، أفاد التلفزيوني الإيراني، أن السلطات تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرق العاصمة الإيرانية

كما أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها مواقع إخبارية محلية ما يحتمل أن يكون انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

من جهتها، ذكرت وكالة “مهر” للأنباء أنّ “دويا رهيبا سُمع في المنطقة، لافتة إن “سبب هذا الصوت والضوء غير معروف حتى الآن، ولكنه سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة” من العاصمة الإيرانية.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة فارس إنّ الضوء الساطع سببه “انفجار خزّان غاز صناعي” بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. وتابعت أنه “أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات” لعربات الإطفاء أو الإنقاذ.

New and clear video of blast / explosion from Tehran / Iran – #Pardis pic.twitter.com/L1xaD7k7KF

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2020