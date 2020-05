بالفيديو – انفجار ضخم وقع خلال حريق بمركز تجاري في لوس أنجلوس

وقال قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس إيريك سكوت للصحفيين، إن “الضحايا مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد”.

وأضاف أن فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو، موضحا أن “انفجارا كبيرا حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة”.

وصرّح المتحدث باسم رجال الإطفاء نيكولاس برانغ، أن نحو 230 من هؤلاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو، وسط مدينة لوس أنجلوس.

والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني.

وكان الانفجار قويا لدرجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.

وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان، أنه “تم إنشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين”.

وقال إيريك غارسيتي رئيس بلدية لوس أنجلوس، إن إدارته تتابع الوضع عن كثب.

At least 10 firefighters injured due to major fire in downtown #LosAngeles.

Hundreds of firefighters are at the scene while ambulances have been deployed.pic.twitter.com/Who2acFsWN

— #StayHomeStaySafe (@NafeelTweets) May 17, 2020