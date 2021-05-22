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بالفيديو: انفجار في أكبر مصفاة نفط إيرانية

22 - مايو - 2021
آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 2:31 مساءً
اندلاع حريق في مصفاة نفط- أرشيفية

اندلاع حريق في مصفاة نفط- أرشيفية

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وقع انفجار في مصفاة عبادان النفطية الواقعة جنوبي إيران، اليوم السبت؛ مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من العاملين بالمصفاة، بحسب وكالات إيرانية رسمية.

وأفاد تقرير لوكالة ”إيلنا“ الإيرانية، بأن الانفجار نجم عن اندلاع حريق في إحدى وحدات المرحلة الثالثة من مصفاة عبادان النفطية، حيث أسفر الحريق عن إصابة 3 عاملين بموقع المصفاة.

ووفقا للوكالة، فإن الحريق نتج عن ارتفاع درجات الحرارة أثناء عملية صيانة مع وجود مواد قابلة للاشتعال.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، ونقل المصابين لتلقي العلاج.

وتُعد مصفاة عبادان واحدة من أكبر مصافي النفط في إيران والعالم، حيث تشير التقديرات إلى إنتاجها نحو 65% من طاقة إيران التكريرية من النفط، بحسب “إرم نيوز”.

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