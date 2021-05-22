بالفيديو: انفجار في أكبر مصفاة نفط إيرانية

وقع انفجار في مصفاة عبادان النفطية الواقعة جنوبي إيران، اليوم السبت؛ مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من العاملين بالمصفاة، بحسب وكالات إيرانية رسمية.

وأفاد تقرير لوكالة ”إيلنا“ الإيرانية، بأن الانفجار نجم عن اندلاع حريق في إحدى وحدات المرحلة الثالثة من مصفاة عبادان النفطية، حيث أسفر الحريق عن إصابة 3 عاملين بموقع المصفاة.

ووفقا للوكالة، فإن الحريق نتج عن ارتفاع درجات الحرارة أثناء عملية صيانة مع وجود مواد قابلة للاشتعال.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، ونقل المصابين لتلقي العلاج.

وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یکی از واحدهای فاز سه #پالایشگاه آبادان باعث شد سه کارگر مصدوم شوند. علت حادثه، حرارت بیش از حد محیط و وجود مواد سوختی ذکر شده است pic.twitter.com/Ev2hj3O8VX — ايران اينترنشنال (@IranIntl) May 22, 2021

وتُعد مصفاة عبادان واحدة من أكبر مصافي النفط في إيران والعالم، حيث تشير التقديرات إلى إنتاجها نحو 65% من طاقة إيران التكريرية من النفط، بحسب “إرم نيوز”.