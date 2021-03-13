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بالفيديو: انفجار في تونس يخلف 3 قتلى وعددا من الجرحى

13 - مارس - 2021
انفجار في تونس

انفجار في تونس

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شهدت المدينة الصناعية بمحافظة قابس التونسية، اليوم السبت، انفجارا ضخما أدى إلى وفاة 3 عمّال وجرح آخرين، وتدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق وإنقاذ الجرحى.

وحسب المعطيات الأولية التي نقلتها عناصر الحماية المدنية، فإن صهريجا يحتوي على مواد قابلة للاشتعال انفجر؛ مما تسبب في حريق ضخم قي المنطقة الصناعية بمحافظة قابس، الواقعة جنوب العاصمة تونس.

وأكدت تقارير إعلامية، أن الجثث متفحمة بالكامل، والنيران أتت على جزء هام من المدينة الصناعية، قبل أن تتدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق.

والجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بقابس، تضم منشآت مختصّة في قطاع النفط والصناعة الكيميائية.

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