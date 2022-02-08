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بالفيديو: نيران وأصوات إسعافات... ماذا يحدث في أبو ظبي؟

9 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 12:28 صباحًا
انفجار في مصفاة إيرانية (أرشيفية)
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أفادت العديد من المصادر الإعلامية بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء، فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه دوي انفجار واشتعال حريق في أحد بنايات المدينة.

كما تداول آخرون مقاطع فيديو وصور لأعمدة الدخان، إضافة إلى أصوات إسعافات في المدينة.

وبعدما انتشرت هذه المقاطع، أعلنت وكالة أنباء الإمارات ان “فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.”

واشارت الى ان “الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا، والسيطرة على الموقف فيما عملية التبريد جارية وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق.”

ولفتت الى ان “الهيئة اكدت أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.”

Charles Lister on Twitter: “NEW – reports of 1, possibly 2 explosions in #AbuDhabi. Large police & emergency response presence outside one tower that some in the area say may have been hit by a rocket. https://t.co/6knk1X2kLv” / Twitter

 

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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