بالفيديو.. انفجار "مخيف" لبركان تال الفلبيني ونزوح الآلاف من منازلهم

أدى حدوث انفجارات بركانية تزامناً مع ثوران ثاني أنشط البراكين في الفلبين، إلى إجلاء أكثر من 2700 شخص من منازلهم، حيث أطلق علماء تحذيرات من احتمال وقوع انفجارات أقوى.

وانطلقت أمس الخميس 5 دفعات من الغازات البركانية والأبخرة، وصل ارتفاعها إلى 3 كيلومترات في الهواء، من بركان “تال” في مقاطعة باتانغاس، على بعد 66 كيلومترا جنوبي العاصمة مانيلا.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل “فيفولكس”، إنه “سجل 29 زلزالا بركانيا ومستويات عالية من انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت في البركان خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف: “تم رفع مستوى التأهب في تال إلى المستوى الثالث، مما يعني أن الحمم البركانية المنبثقة من الفوهة الرئيسية يمكن أن تؤدي إلى انفجار بركاني”.

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية مارك تمبلال، إنه “تم إجلاء 2784 شخصا من 13 قرية حول منطقة البركان منذ مساء الخميس”.

ونشر أحد الناشطين الفلبينيين على وسائل التواصل مقطع فيديو أشار فيه إلى أن الاندفاع الهائل من داخل البركان ولد عمودًا داكن اللون إلى وجود تسرب للصهارة في الفوهة الرئيسية لبركان تال.

وأضاف أن هذا الثوران كان مصحوبًا بارتفاع في القاعدة نتيجة تفاعل الصهارة مع الماء. بالانتقال إلى الخارج عند قاعدة عمود الثوران ، ويمكن لهذا النوع من تيار كثافة الحمم البركانية أن ينتقل على الماء ويؤثر على المجتمعات المحيطة ببحيرة تال.