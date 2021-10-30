بالفيديو.. انفجار مروع قبالة مطار عدن يوقع عدداً من القتلى والجرحى

وقع انفجار ضخم، اليوم السبت في محيط مطار عدن الدولي في اليمن بالقرب من البوابة الخارجية للمطار.

وأكدت مصادر طبية وقوع عدد من القتلى والجرحى “أغلبهم من أمن المطار” جراء الانفجار الناجم عن “سيارة مفخخة”.

وقال مصدر أمني لوكالة “رويترز” إن سيارة ملغومة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار ونجم عن ذلك سقوط ضحايا.

ولم يتسنى حتى اللحظة معرفة أعداد الضحايا، ولكن بحسب المصادر فإن الانفجار تسبب باندلاع حريق كبير في بوابة مطار عدن وفندق مطار المجاور.

وتواصل الجهات المعنية في عدن، نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، مع تمشيط محيط المطار خوفًا من وقوع انفجارات أخرى.

وتداولت وسائل إعلام ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، تظهر اللحظات التي تلت وقوع الانفجار.

وفيما لم تعلن أي جهة تبني الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مليشيا الحوثي.

ويعد الانفجار هو الأول من نوعه الذي يستهدف مطار عدن، منذ هجوم مليشيات الحوثي الصاروخي مطلع العام الجاري بثلاث صواريخ باليستية.

عاجل: مصادر يمنية: عدد من الضحايا المدنيين اصيبوا بانفجار السيارة المفخخة في بوابة #مطار_عدن pic.twitter.com/EP3oBbFZDW — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) October 30, 2021