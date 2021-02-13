بالفيديو.. انفجار مروّع لناقلة وقود عند الحدود الإيرانية الأفغانية يدمر مئات الشاحنات

انفجرت ناقلة وقود، السبت، عند معبر “إسلام قلعة” الكائن في ولاية هرات الواقعة غربي أفغانستان والمتاخمة للحدود الإيرانية، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص بجروح.

كما تسبب الحادث بنشوب حريق هائل طال ما يزيد على 500 شاحنة كانت تحمل الغاز الطبيعي والمحروقات، وفقا لمسؤولين أفغان ووسائل إعلام إيرانية.

وأجبر الحريق السلطات الأفغانية على وقف إمدادات الكهرباء الواردة من إيران تاركة هرات في ظلام تام، حسبما قال وحيد الله توحيدي الناطق باسم وزارة الكهرباء.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية التي تديرها الدولة “إرنا” أنه بنا ء على طلب من والي هرات، فإن “قوات إنقاذ وعناصر إطفاء (من إيران) في طريقهم لإخماد الحريق داخل أفغانستان”، حسبما قال محسن نجات، المدير العام لهيئة إدارة الأزمات في محافظة خراسان رضوي الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية “إسنا” عن سائقي شاحنات قولهم إن ما يزيد على 500 شاحنة تحمل الغاز الطبيعي والمحروقات احترقت حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتيح لأفغانستان استيراد المحروقات والنفط من إيران ضمن استثناء خاص يعفي كابول من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

مهرالله بلوچ، مسئول گمرک اسلام قلعه: در آتش‌سوزی امروز ۵۰۰ تانکر در آتش‌سوزی از بین رفتند

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به‌گزارش رویترز: ایران ۲۱ آمبولانس و ۲۰ ماشین آتش‌نشانی به محل فرستاده

بیش از ۳۰۰ تانکر حمل سوخت آتش گرفته

۶۰ در صد برق هرات قطع شده و ۶۰ نفر مجروح شدند. pic.twitter.com/md6MiigGHQ — منوتوخبر (@ManotoNews) February 13, 2021